Im Fokus standen am Dienstag erneut die Genussscheine von Roche (+1,9 Prozent). Der Pharmariese hat positive Daten mit Inavolisib gegen eine bestimmte Form von Brustkrebs veröffentlicht. Am Vortag hatte Roche mit einer Milliarden-Übernahme den Einstieg in den riesigen Markt mit Fettleibigkeit und Diabetes bekanntgegeben, was den Börsenkurs der «Bons» um 2,8 Prozent in die Höhe getrieben hatte. Allerdings stehen die Papiere damit im zu Ende gehenden Jahr immer noch um über 10 Prozent im Minus, nachdem sie schon 2022 mehr als ein Fünftel einbrachen.