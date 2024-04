In diesem Umfeld sorgte ein stärkerer Fokus auf die mittlerweile laufende Q1-Berichtssaison am Donnerstag für eine gewisse Abwechslung. Während hierzulande die Zykliker ABB und Schindler über das erste Quartal berichteten, warteten die Anleger noch auf die Zahlen von Netflix, die am Abend in den USA auf dem Programm standen. Die Zahlen könnten als eine Bewährungsprobe für den Technologie-Sektor gesehen werden, der seit zwei Wochen besonders stark unter den schwindenden Zinssenkungshoffnungen leide, hiess es am Markt. Am frühen Nachmittag kamen noch weitere robuste Konjunkturdaten aus den USA, welche den Erwartungen an eine baldige Zinssenkung einen weiteren Dämpfer verpassten.