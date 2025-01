Der Schweizer Aktienmarkt hat einen bewegten Handelstag hinter sich. Zwischen dem Tageshoch zum Mittag und dem Tagestief am Nachmittag liegen über 150 Punkte. «Gründe für die heutige Schlitterfahrt sind erneute Spekulationen über die möglichen Zölle, die der neue US-Präsident Trump mit seiner Amtseinführung in rund 12 Tagen verkünden könnte», fasste es ein Marktanalyst am Ende des Tages zusammen. «Anders als noch am Montag widmeten sich die Anleger heute dem anderen Extrem, wonach Trump gleich am ersten Tag seiner Amtszeit den nationalen Wirtschaftsnotstand ausrufen könnte, um die Verhängung von Universalzöllen sowohl gegenüber 'Freunden als auch Gegnern' in der Welt zu rechtfertigen.»