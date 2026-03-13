Die Schweizer Börse hat am Freitag schwächer geschlossen. Nach einem schwachen Handelsstart konnte der Leitindex SMI zwar mit den weiteren wichtigen Börsenplätzen zeitweise ins Plus drehen, gab die Gewinne im späten Handel aber wieder ab. Auch in der zweiten Woche des Iran-Kriegs ist es an den Aktienmärkten damit abwärts gegangen.