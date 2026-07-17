Gedämpft wurde die Stimmung an den Aktienmärkten allerdings weiterhin von den anhaltenden Kriegshandlungen im Nahostkonflikt. In der Nacht auf Freitag hatte das US-Militär in der sechsten Angriffsnacht in Folge Brücken und einen Flughafen im Iran bombardiert. Der Iran attackierte seinerseits Ziele in der Region. Der Ölpreis zog in der Folge wieder deutlich an, der Preis für die Sorte Brent kletterte zeitweise bis auf 87 Dollar.