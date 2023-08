Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag klar im Plus beendet. Nachdem der Leitindex SMI am Nachmittag nur leichte Zugewinne vorzuweisen hatte, drehte er mit der Eröffnung der US-Börsen klar ins Plus. Dabei wurden die Aktienmärkte von US-Konjunkturdaten unterstützt. So wurde etwa das überraschend deutlich eingetrübte Konsumentenvertrauen und auch der Einbruch bei den offenen Stellen so gedeutet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer nächsten Sitzung auf einen weiteren Zinsschritt verzichten könnte. Dies beflügelte hierzulande vor allem die zinssensitiven Technologiewerte.

29.08.2023 18:15