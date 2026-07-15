Die grossen Treiber für eine Entwicklung in die eine oder andere Richtung fehlten, hiess es am Markt. Am Nachmittag kam etwas Unterstützung aus den USA. Nach den überraschend tiefen Konsumentenpreisen vom Vortag fiel auch der Anstieg der Produzentenpreise im Juni schwächer als erwartet aus. Vor allem sinkende Energiepreise dämpften den Preisauftrieb. Damit wuchs die Hoffnung, dass die US-Notenbank mit einer weiteren Zinserhöhung noch zuwarten könnte. An der Wall Street sorgten die Inflationsdaten sowie erneut starke Technologiewerte für freundliche Kurse.