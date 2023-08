Die mit Abstand grössten Zugewinne unter den Blue Chips fuhren Adecco (+3,6%) ein. Das Unternehmen knüpfte damit an seinen seit Anfang Juni bestehenden Aufwärtstrend an. Auf Jahressicht haben die Papiere damit mehr als 20 Prozent an Wert zugelegt und zählen zu den stärksten Titeln im SLI. Positiv dürfte sich am Handelstag laut Händlern zudem eine Ratingerhöhung durch Exane BNP Paribas auf "Outperform" von "Underperform" ausgewirkt haben.