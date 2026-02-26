Auch weitere Bauwerte standen unter Druck, darunter die Titel des Bauchemiekonzerns Sika (-1,7 Prozent) und des aus Holcim herausgelösten US-Zementkonzerns Amrize (-0,7 Prozent). Generell hätten sich die Aussichten bezüglich der Baudynamik vor allem im Bereich Rechenzentren wieder etwas abgekühlt, so ein Händler. Es sei fraglich, ob die Branche die hohen Erwartungen an die zukünftigen Umsatz- und Gewinnentwicklungen erfüllen könne.