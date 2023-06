Schwach zeigten sich auch Adecco (-2,1%), die laut Beobachtern nach einem enttäuschenden Zwischenbericht des Konkurrenten Robert Walters in "Sippenhaft" genommen werden. Der britische Spezialistenvermittler musste für die Monate April und Mai im Jahresvergleich um 10 Prozent rückläufig Zahlen vermelden, was seine Aktien am Mittwoch in London auf Talfahrt schickte.