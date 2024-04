Für Zurückhaltung an den Märkten sorgte auch die für den Donnerstag anstehenden Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Die Märkte haben aktuell eine Zinssenkung für den Juni fest eingeplant. Ob sich die hartnäckigere Inflation in den USA auch auf die Entscheidung der europäischen Währungshüter auswirken wird, bleibt laut Händlern abzuwarten. In der anstehenden Aprilsitzung dürfte es vor allem um die Frage gehen, wie die EZB den geldpolitischen Kurs in der zweiten Jahreshälfte gestalten will.