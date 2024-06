Zudem litt der Markt weiter unter den kurzfristig einberufenen Parlamentswahlen in Frankreich und den damit verbundenen Befürchtungen, dass dies die Stabilität des Euro beeinträchtigen könnte. Ausserdem könnte der schwelende Handelskonflikt zwischen China und Europa noch eskalieren. Zudem waren chinesische Wirtschaftsdaten vom Morgen ebenfalls negativ aufgenommen worden. Dabei deuteten die jüngsten Daten aus dem Immobiliensektor auf weitere wirtschaftliche Spannungen im Land hin. Eine weitere Quelle der Verunsicherung war laut Händlern auch der grosse Verfall an der Terminbörse Eurex am kommenden Freitag. Dieser habe bereits gewisse Schatten in Form von erhöhter Volatilität vorausgeworfen.