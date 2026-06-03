Mit den neuen Zollandrohungen gegen rund 60 Handelspartner - darunter die Schweiz - trübte sich die Stimmung an der Börsen zusätzlich ein. Zudem sorgen die hohen Bewertungen im Technologiesektor für ein immer grösseres Fragezeichen, was zum Teil Gewinnmitnahmen auslöste. Nach positiven Konjunkturdaten aus den USA rückt nun der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag in den Fokus.