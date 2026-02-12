Nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch warten die Marktteilnehmer nun auf die (morgigen) US-Inflationszahlen, wobei ein leichter Rückgang gegenüber dem Vormonat auf 2,5 Prozent erwartet wird. Die Daten werden weitere Hinweise auf die künftige US-Geldpolitik liefern. Falle die Teuerungsrate stärker als erwartet, wäre dies eine gute Nachricht für die Aktienmärkte. «Derzeit werden für dieses Jahr noch zwei Zinssenkungen erwartet. Aber es könnten je nach US-Teuerung schnell wieder drei werden», sagte ein Marktbeobachter.