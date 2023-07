Daher seien die Worte, mit denen Fed-Chef Jerome Powell die Beschlüsse kommentiere, von entscheidender Bedeutung. Das Fed aber dürfte sich wohl mit optimistischen Kommentaren zurückhalten und alle Türen offen halten, hiess es in einem Kommentar von CMC Markets. Das wiederum könnte den erwartungsfrohen Investoren nicht genug sein: Gewinnmitnahmen in den nächsten Tagen wären in diesem Fall wahrscheinlicher als eine Fortsetzung des jüngsten Rallys. Am morgigen Donnerstag folgt dann auch noch die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Zinsentscheid, wobei auch von ihr eine Leitzinsanhebung um 25 BP erwartet wird.