Die Erwartungen an die US-Notenbank bezüglich Zinssenkungen dürften sich damit jedenfalls nicht gross ändern. Die US-Notenbank könne in der Beobachterrolle bleiben, Grund zum unmittelbaren Handeln gebe es jedenfalls keine, meinte etwa VP Bank-Chefökonom Thomas Gitzel. Aktuell erwarten die meisten Marktbeobachter eine erste Senkung im Juni, zumal sich Fed-Präsident Jerome Powell diese Woche recht zuversichtlich im Hinblick auf die weitere Inflationsentwicklung zeigte. Mehr Aufschluss werden dann wohl die am kommenden Dienstag erwarteten Konsumentenpreisdaten für den Februar bringen. Sollte es hier zu negativen Überraschungen kommen, wäre eine Welle von Gewinnmitnahmen gut möglich, sagte in Marktbeobachter mit Verweis auf die zuletzt deutlich gestiegene Bewertung vieler Titel.