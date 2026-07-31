Hierzulande wurde vor allem auch auf die Entwicklung an den US-Aktienmärkten verwiesen. Dort kam es nämlich nach einem sehr festen Start vor allem an der Technologiebörse Nasdaq zu einer schnellen Kursumkehr und einem Fall in den negativen Bereich. Im Fokus standen dort vor allem Amazon und Apple, welche am Vorabend Quartalszahlen präsentiert hatten. Der Online-Händler sei zunächst der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung gewesen, die aber nach einigen Minuten schon den Schwung verloren habe, hiess es. Der rasante Anstieg vom Vortag sei wohl eine zu hohe Bürde gewesen, zumal Apple enttäuscht habe.
SMI mit leichtem Wochengewinn
Der SMI beendete den Tag nach einem anfänglichen Anstieg bis auf 14'541 mit 0,32 Prozent im Minus auf 14'346,14 Punkten (Tagestief 14'325). Auf Wochensicht ergibt das ein leichtes Plus von knapp 20 Punkten. Höhepunkt der Woche war der Mittwoch, als der SMI ein weiteres Jahres- bzw. Mehrjahreshoch bei 14'656 Zählern markierte.
Der Index der mittelgrossen Unternehmen SMIM verlor am Freitag deutliche 0,86 Prozent auf 3118,65 Punkte, der breite SPI büsste 0,42 Prozent auf 20'161,16 Zähler ein.
Von den 20 Titeln im SMI schlossen elf im Minus und neun im Plus. Grösste Verlierer waren Holcim (-2,8 Prozent). Der Baustoffhersteller hat am Morgen seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen klar übertroffen und auch den Ausblick erhöht. Nach einem fulminanten Start geriet die Aktie aber unter Druck. Möglicherweise hätten sich gewisse Investoren eine etwas deutliche Erhöhung des Ausblicks erhofft, versuchte ein Händler eine Erklärung zu finden.
Ebenfalls weit hinten zu finden waren den ganzen Tag Nestlé (-1,7 Prozent). Der Titel zeigte sich in den letzten Tagen ausserordentlich volatil, nachdem er bekanntlich in der Vorwoche nach eigentlich nicht so schlechten, aber insgesamt wenig inspirierenden Zahlen abgestürzt war. Grössere Verluste gab es noch bei Givaudan (-1,7 Prozent), Lonza (-1,4 Prozent) oder Alcon (-1,3 Prozent).
Grösste Gewinner waren zum Schluss Sika (+1,1 Prozent), die seit der Bekanntgaben der Quartalszahlen Anfang Woche stark gesucht sind und einen Wochengewinn von rund 18 Prozent hinlegten. Weit vorne waren ausserdem noch ABB (+1,1 Prozent) und Kühne+Nagel (+0,9 Prozent) zu finden.
Bei den SMIM-Werten setzten Clariant (+2,8 Prozent) ihren Aufwärtstrend fort, wenn auch weniger dynamisch als am Vortag (+16 Prozent). Ein positives Verdikt im Ethylen-Fall hatte da für Euphorie gesorgt. CEO Conrad Keijzer sprach im Rahmen der heutigen Zahlenbekanntgabe vor Analysten von einem «grossen Schritt vorwärts».
Auch Swatch I (+1,9 Prozent) und Schindler N (+1,2 Prozent) waren deutlich gesucht, während es bei diversen Titeln wie Avolta (-3,5 Prozent), SIG (-3,0 Prozent) und Gesundheitstiteln wie Galderma (-2,7 Prozent), Sandoz (-2,4 Prozent), Straumann (-1,9 Prozent) oder Galenica (-1,8 Prozent) zu deutlichen Gewinnmitnahmen kam. Sandoz und Galenica werden nächste Woche Zahlen präsentieren.
Im breiten Markt legten zudem diverse weitere Firmen ihr Quartals- oder Halbjahresergebnisse vor. Zu ihnen gehörten Medacta (-2,5 Prozent), Comet (-3,2 Prozent), Interroll (-5,5 Prozent) oder Coltene (-6,0 Prozent).
Die Aktien der SNB (+3,4 Prozent) reagierten bei überdurchschnittlichen Volumen mit klaren Avancen auf die News über einen hohen Milliardengewinn. Die üblichen Spekulationen auf eine höhere Dividende werden aber wohl bald wieder in sich zusammenfallen, zumal die SNB gemäss Gesetz keine höhere Dividende ausschütten kann.
uh/mk
(AWP)