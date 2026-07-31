Hierzulande wurde vor allem auch auf die Entwicklung an den US-Aktienmärkten verwiesen. Dort kam es nämlich nach einem sehr festen Start vor allem an der Technologiebörse Nasdaq zu einer schnellen Kursumkehr und einem Fall in den negativen Bereich. Im Fokus standen dort vor allem Amazon und Apple, welche am Vorabend Quartalszahlen präsentiert hatten. Der Online-Händler sei zunächst der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung gewesen, die aber nach einigen Minuten schon den Schwung verloren habe, hiess es. Der rasante Anstieg vom Vortag sei wohl eine zu hohe Bürde gewesen, zumal Apple enttäuscht habe.