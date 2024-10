Die Stimmung an den Aktienmärkten wird grundsätzlich als «weiterhin verhalten optimistisch» bezeichnet. Nach den beiden starken Vorwochen seien zuletzt aber viele Investoren wieder etwas vorsichtiger geworden. Verwiesen wird auf die in weniger als zwei Wochen anstehenden US-Präsidentschaftswahlen. «Obwohl politische Börsen kurze Beine - also wenig Einfluss auf die langfristige Entwicklung der Finanzmärkte - haben, verunsichern sie kurzfristig», schrieb Raiffeisen in einem Kommentar.