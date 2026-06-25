Neben den weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs trieben auch die robusten US-Konjunkturdaten die Märkte an. So hat die Wirtschaft zu Beginn des Jahres stärker an Fahrt gewonnen als erwartet. Der PCE-Preisindex, einer der wichtigsten Indikatoren für die US-Notenbank Fed, fiel wie erwartet aus.