Zur Zurückhaltung trug auch die Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats bei. Dabei liess sich der Fed-Chef wie von weiten Teilen der Marktteilnehmer erwartet nicht in die geldpolitischen Karten blicken und gab kein Signal für eine baldige Leitzinssenkung. Die jüngsten Inflationsdaten deuteten auf «bescheidene weitere Fortschritte» bei der Preisentwicklung hin. Mehr gute Daten würden das Vertrauen stärken, sagte Powell. Die nächste Fed-Sitzung am 31. Juli sei wohl für den Beginn der erhofften Zinswende definitiv noch zu früh, meinte ein Händler. Dennoch müssen die Börsianer nicht lange auf marktbewegende Impulse warten. Denn am Donnerstag werden die US-Inflationszahlen veröffentlicht und am Freitag geben einige US-Grossbanken Einblick in ihre Quartalsbilanzen.