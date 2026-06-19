Für Diskussionsstoff sorgten an den Märkten aber auch weiterhin die Sorgen um die US-Zinsen nach den unerwartet «falkenhaften» Äusserungen des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh an der jüngsten Fed-Sitzung. So gäben viele Beobachter dem Szenario einer Zinserhöhung durch das Fed sogar schon in diesem Sommer eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, heisst es. «Sollten sich die Zinsgerüchte verdichten, so droht den Märkten ein brutaler Realitätscheck», meint ein Marktökonom.