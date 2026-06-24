«Der Sprung des SMI auf neue Höchstwerte ist erfreulich, aber primär von den starken Schwergewichten getrieben», fasste ein Händler das Geschehen zusammen. Das zeige auch der Blick auf andere europäische Börsenplätze, die weniger stark performen konnten, oder im Falle des deutschen Dax gar zurückgefallen seien. Das Marktumfeld für Aktien bleibe von Unsicherheiten geprägt, etwa wenn es um die Lage im Nahen Osten, die gestiegenen Zinserwartungen in den USA, eine mögliche Tech-Blase oder US-Zölle gehe. «Wir erwarten einen von Schwankungen geprägten Handel in den nächsten Wochen, auch weil die Handelsvolumen abnehmen werden», so der Händler weiter.