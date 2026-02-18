Positiv wurden US-Konjunkturdaten aufgenommen. So war die Industrieproduktion im Januar stärker gestiegen als erwartet. Und auch Zahlen aus der Bauwirtschaft fielen besser als prognostiziert aus. Am Mittwochabend wird noch das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank erwartet. Die Anleger erhoffen sich davon weitere Hinweise auf den Zusammenhalt innerhalb des Fed-Gremiums sowie auf ein möglicherweise baldiges Ende der Zinspause. Im Hintergrund zeichnet sich eine weitere Nachfolgediskussion ab - gemäss Presseberichten will EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor dem Amtszeitende zurücktreten.