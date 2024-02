Das mit Abstand grösste Tagesplus fuhren Lonza (+4,7 Prozent auf 462,60 Franken) ein. Sie knüpften an die positive Entwicklung der Vorwochen an. Händler führten das Tagesplus auf charttechnische Entwicklungen zurück. So hätten die Papiere die 200-Tage-Linie überschritten, was ein Kaufsignal gewesen sein könnte. Auf Jahressicht summiert sich das Plus bei Lonza inzwischen auf rund 30 Prozent, wobei die Titel gerade erst aus einem Zwischentief herauskommen. Mitte 2023 notierten die Valoren noch bei annähernd 600 Franken.