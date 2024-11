Die klar grössten Bewegungen gab es bei Alcon: nach einem starken Minus im Morgenhandel nach Q3-Zahlen machten die Papiere des Augenheilkonzerns die Verluste, die im Maximum fast 5 Prozent betrugen, am Nachmittag wieder vollständig wett und schlossen gar leicht im Plus (+0,1 Prozent). Am Vortag waren die Titel kurz vor Handelsschluss in der Schweiz stark unter Druck geraten, als die unter den Erwartungen liegenden Zahlen verfrüht den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hatten. Die Aussagen der Firmenverantwortlichen im Rahmen des Q3-Calls am Mittwochnachmittag konnten die Investoren dann aber offensichtlich etwas beruhigen.