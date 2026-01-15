Dabei stach vor allem der Vakuumventilhersteller VAT (+15,8 Prozent) positiv hervor. Seine Zahlen zu Auftragseingang und Umsatz übertrafen die kühnsten Erwartungen von Analysten und sorgten entsprechend für einen Kurssprung. Dies sei der Startschuss für eine neue Wachstumsphase, hiess es dazu etwa bei der ZKB. Die Aktie hatte bereits einen sehr guten Jahresstart und notiert mittlerweile 30 Prozent über dem Stand von Ende 2025.