Gerade die Technologieaktien trieben im Vorfeld wichtiger Zahlen vom Mittwoch und Donnerstag den Nasdaq-Index nach oben. Mit Apple, Meta, Microsoft und Tesla startet eine Reihe von US-Schwergewichten in die Berichtssaison. Hierzulande legt mit Logitech am Dienstagabend nach Börsenschluss in Amerika das erste von insgesamt fünf SMI-Unternehmen in der laufenden Woche Zahlen vor, gefolgt von Lonza, ABB, Givaudan und Roche in den kommenden zwei Tagen. Allerdings blieben die Anleger im Vorfeld der anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank vorsichtig, hiess es am bei Händlern. Die grosse Mehrheit der Marktbeobachter geht davon aus, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in dieser Woche unverändert belässt. Gleichzeitig könnte sich jedoch eine Vorentscheidung über die Nachfolge von Fed-Chef Jerome Powell abzeichnen.