Bei dem Streit zwischen Trump und Powell geht es im Kern um die Unabhängigkeit der US-Geldpolitik. Entscheidend sei letztlich die Frage, ob das Fed weiterhin unabhängig und datenbasiert auf Inflation, Arbeitsmarkt und Konjunktur reagieren könne. Dabei sei für die Märkte weniger relevant, wie die gegen Powell eingeleitete Untersuchung ende. Schon ihre Existenz erhöhe die Unsicherheit und stelle die Verlässlichkeit des Fed in Frage. Ob bei diesen Vorzeichen die am morgigen Dienstag erwarteten US-Inflationszahlen den gewohnten Einfluss auf die Kurse haben werden, müsse sich daher erst zeigen, meinte ein Händler.