Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag etwas zugelegt. Allerdings war es zum Wochenstart ein sehr ruhiger Handel - mit Feiertagen in den USA und Grossbritannien. Neben der Präsenz internationaler Anleger habe es auch an Impulsen gemangelt, die gerne aus New York kommen, hiess es am Markt. Hiesige Unternehmensnews gab es am Montag ebenfalls nur wenige. Die Berichterstattung zum ersten Quartal bei den wichtigen Firmen ist durch; bis die ersten Halbjahreszahlen kommen, geht es nun ein paar Wochen.