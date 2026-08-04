Breit angelegte Kursgewinne

Die Euphorie rund um den Nahost-Konflikt hielt sich allerdings bis Börsenschluss in Europa in Grenzen. Zu oft wurden die Anlegerinnen und Anleger in der Vergangenheit mit Friedensbekundungen enttäuscht. Der 20 Titel starke SMI schloss 0,64 Prozent höher bei 14'463,23 Punkten. Am Vormittag hatte er sich noch unter der 14'400 bewegt. Am Ende standen sich 14 Gewinner und 5 Verlierer gegenüber. Swisscom schlossen unverändert. Der Telekomkonzern wartet am Donnerstag mit Zahlen auf.