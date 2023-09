Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit deutlichen Avancen auf den mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank reagiert. Die EZB hatte den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent angehoben und damit die zehnte Zinserhöhung in Folge seit Juli 2022 vorgenommen. Mehrere Marktökonomen betonten aber, dass es sich wohl um die letzte Anhebung in der laufenden Erhöhungsrunde handle - entsprechend handle es sich um eine «taubenhafte Zinsanhebung», so ein Beobachter.

14.09.2023 18:15