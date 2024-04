Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag trotz der Eskalation im Nahen Osten etwas fester geschlossen. Der Nahost-Konflikt sorgte zwar für eine gewisse Nervosität, doch die Anleger reagierten insgesamt gelassen. Nach einem festeren Verlauf schmolzen die Gewinne im späten Handel im Sog der US-Märkte aber zu einem Grossteil wieder ab. Möglicherweise dämpften stärker als erwartet ausgefallene US-Detailhandelsumsätze die Kaufbereitschaft, hiess es am Markt. Zuletzt hatten robuste Wirtschaftsdaten und eine hartnäckige Inflation die Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed klar gesenkt.