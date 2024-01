Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag etwas fester geschlossen. «In der vergangenen Woche ist die blinde Euphorie, mit der die Aktienmärkte das letzte Jahr beendeten, zu einem Grossteil verflogen», kommentierte ein Marktbeobachter das Marktgeschehen in Europa. Es kam am Freitag zu einer Konsolidierung nach den zwei sehr starken Monaten November und Dezember 2023: Unter anderem solide US-Arbeitsmarktdaten verpassten den Hoffnungen auf rasche Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank und der Europäische Zentralbank in diesem Jahr einen Dämpfer.

08.01.2024 18:15