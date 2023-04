Die Schweizer Börse hat am Donnerstag etwas höher geschlossen. Dabei pendelte der Markt über weite Strecken um das Vortagesniveau, Erst im späten Geschäft setzte sich wieder eine anziehende Tendenz durch, wobei neue Preisdaten aus den USA der Auslöser waren. Der Preisauftrieb auf Herstellerebene hat sich demnach im März stärker als erwartet abgeschwächt. Die Produzentenpreise beeinflussen auch die Konsumentenpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Schon die am Vortag veröffentlichte Inflation zeigte einen deutlichen Rückgang.

13.04.2023 18:14