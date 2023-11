Auch besser als erwartete Konjunkturdaten aus der Eurozone zeigten nur wenig Einfluss auf das Marktgeschehen. So verbesserte sich die Stimmung der Unternehmen in der Eurozone überraschend deutlich. Unerwartet stark hellte sich insbesondere die Stimmung in der Industrie und bei Dienstleistern in Deutschland auf. Die Protokolle der EZB zur Zinssitzung vom Oktober fielen derweil laut Marktbeobachtern wenig überraschend aus - die Notenbanker in Frankfurt liessen weiterhin die Tür für eine Leitzinserhöhung offen.