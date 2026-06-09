Ein Barrel Rohöl der Nordsee Brent kostete am Abend unter 91 Dollar und damit 3,6 Prozent weniger als am Vortag. Iran und Israel haben ihre Angriffe vorerst eingestellt. Beide Seiten drohten im Fall von Verstössen aber mit noch härteren Kämpfen. «Der Iran-Krieg stellt sich weiterhin als ein sehr komplexes und schwer einschätzbares geopolitisches Risiko dar», kommentierte ein Marktexperte. Die Anleger pendelten derzeit ständig zwischen Trendthemen und Kriegsrisiken.