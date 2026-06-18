Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Verdaut werden mussten die überraschend falkenhaften Äusserungen des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh vom Vorabend. Die US-Börsen hatten als Reaktion bereits am Mittwoch Federn gelassen, steuerten aber am letzten Handelstag vor dem verlängerten US-Wochenende - am Freitag ist Juneteenth - auf eine Erholung zu. Nach dem Stillhalten der US-Notenbank ist unter Marktbeobachtern umstritten, wie diese nun weiter vorgehen wird.