Als Reaktion auf die Eskalation in der Golfregion verteuerte sich auch das Öl wieder deutlich. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent kletterte bis am Abend auf über 80 Dollar und kostete damit wieder deutlich mehr als vor dem Krieg (+8 Prozent zum Vortag). Gleichzeitig zog der US-Dollar als «krisensichere» Währung an, während der Bitcoin unter 62'000 Dollar fiel.