Unterstützung erhielt der Gesamtmarkt insbesondere von Nestlé (+3,9 Prozent). Der Nahrungsmittel-Hersteller hat mit seinen Wachstum im Schlussquartal die Erwartungen geschlagen. Zudem hat der Konzern ein neues Strategie-Update vorgestellt und auch Änderungen im Verwaltungsrat vorgenommen durch die Berufung unter anderem von Ex-SNB-Präsident Thomas Jordan. «Nestlé konnte für einmal Vertrauen bilden. Die letzten paar Male hatte es nach den Zahlen Absacker bei der Aktie gegeben», sagte ein Händler.