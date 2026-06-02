Im Nahen Osten ist derweil noch keine Friedenslösung in Sicht. Zuletzt hatte der Iran die Gespräche mit den USA auf Eis gelegt. Grund ist der Vormarsch Israels im Libanon. US-Präsident Trump kündigte indes gebetsmühlenartig den baldigen Frieden an. «Es erweckt den Anschein, als versuche Washington, den Frieden herbeizureden», meinte ein Händler. «Das Hin und Her in der Nachrichtenlage zerrt an den Nerven der Anleger, die deshalb das Risiko etwas herausnehmen», so ein anderer Experte.