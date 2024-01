An der Schweizer Börse sind am Dienstag keine grossen Stricke zerrissen worden. Nach einem schwachen Vormittag legte der Leitindex SMI später etwas zu und pendelte lange um den Schlusskurs der Vortages herum. Er schloss schliesslich leicht im Plus. Im Fokus standen verschiedene Themen. Marktbeobachter nannten einerseits die geopolitischen Gefahren vom Ukraine-Krieg über den Nahost-Konflikt bis hin zur angespannten Lage am Roten Meer als Belastung, wodurch auch die Inflationsgefahren wieder zunehmen könnten. Und dies in einer Phase, in der die Marktteilnehmer ihre jüngst noch hohen Erwartungen an deutliche Zinssenkungen in diesem Jahr gerade erst etwas gestutzt hätten, sagte ein Händler.

16.01.2024 18:15