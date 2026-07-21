In der hinteren Reihe gerieten Schindler PS (-5,4 Prozent) nach Zahlen deutlich unter Druck. Analysten bemängelten insbesondere das nur verhaltene Wachstum im zweiten Quartal. Auch Julius Bär (-4,0 Prozent) gaben trotz eines Rekordgewinns im ersten Halbjahr nach, wobei laut Händlern auch Gewinnmitnahmen nach der starken Kursentwicklung eine Rolle spielen dürften. Bei Lindt & Sprüngli (-2,0 Prozent) stiess vor allem die rückläufige Volumenentwicklung auf Skepsis.