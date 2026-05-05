Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist nach Darstellung von Verteidigungsminister Pete Hegseth «nicht beendet». Bei der neuen US-Initiative zur Wiederherstellung des freien Handelsverkehrs in der Strasse von Hormus handele es sich um eine separate, zeitlich begrenzte, defensive Operation. Dieser Einsatz laufe getrennt vom Militäreinsatz «Gewaltiger Zorn» gegen den Iran und unterscheide sich deutlich davon, betonte Hegseth. «Wir suchen keinen Konflikt», aber man dürfe dem Iran auch nicht erlauben, unschuldige Länder von der Durchfahrt der Meerenge abzuhalten. Handelsschiffe unter US-Flagge hätten die Strasse von Hormus bereits passiert, sagte Hegseth.