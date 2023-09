Viele Marktteilnehmer sind derzeit ziemlich nervös, was vor allem auch an den bevorstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), der US-Notenbank Fed und der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die in den kommenden Wochen anstehen, liegen dürfte. Ein Hoffnungsfunke bestehe allerdings darin, dass der US-Wirtschaft eine Rezession in naher Zukunft erspart bleibt. Der am Nachmittag veröffentlichte und besser als erwartet ausgefallene ISM-Einkaufsmanagerindex Dienste für den August weist jedenfalls in diese Richtung. Möglichweise gebe der nach hiesigem Börsenschluss erwartete Konjunkturbericht der US-Notenbank dann weiteren Aufschluss über die kurzfristigen Absichten der US-Notenbank, hiess es.