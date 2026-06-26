So hatte Apple die Preise für gewisse Computer und iPads am Vortag massiv nach oben geschraubt. Damit will der Konzern die drastisch gestiegenen Kosten für Speicherchips weitergeben. Noch würden die Chiphersteller satte Gewinne machen, weil Kunden wie Apple diese Chip-Preise noch bezahlen würden, sagte ein Marktbeobachter. «Wenn aber der Kunde die höheren Preise nicht mehr bezahlt, spult sich die Kette von hinten auf und trifft die hochbewertete Halbleiterbranche empfindlich.» Ein Dämpfer waren auch Berichte über eine Verschiebung des OpenAI-Börsengangs. Die Stimmung sei gerade dabei, sich zu drehen. Die Anleger würden generell vorsichtiger. Die Risikoaversion nehme zu, sagte ein anderer Börsianer.