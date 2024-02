Im breiten Markt gab es derweil einige grössere Bewegungen. So waren unter anderem Georg Fischer (+8,3 Prozent) stark gefragt. Der Industriekonzern blies eine potentiell verwässernde Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme der finnischen Uponor ab. Sehr freundlich tendierten auch die Titel des Biotech-Unternehmens Idorsia (+47 Prozent). Hier war von weiteren Short-Eindeckungen die Rede. «Idorsia ist die am meisten leer verkaufte Aktie in Europa», sagte ein Händler. «Da kann es immer wieder auch einmal eine starke Gegenbewegung geben.» Gut gesucht waren auch Calida (+2,6 Prozent) nach Zahlen.