Positiv wird an der Börse auch die derzeitige Lage im Nahen Osten gewertet. Schliesslich seien die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiter im Gang und die militärische Situation habe sich zuletzt etwas entspannt, hielt ein Marktbeobachter fest. Die Situation bleibe aber weiterhin undurchsichtig und schwierig, warnte ein anderer Experte. Rohöl verteuerte sich zwar, der Brent-Preis notiert aber nach wie vor klar unter der 90-Dollar-Marke.