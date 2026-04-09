Nach der Feierlaune des Vortags ist am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag Ernüchterung eingetreten. Die Anleger stünden an der Seitenlinie und hielten sich mit Anschlusskäufen zurück, sagte ein Händler. Denn die Spannungen im Mittleren Osten seien trotz Waffenruhe immer noch hoch, was die Ölpreise wieder anheize. Dank eines Schlussspurts in den letzten Handelsminuten schaffte es die Schweizer Börse aber in die Gewinnzone.