Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Montag weiter erholt. Der Leitindex SMI überschritt bereits in der Startphase die Marke von 11'000 Punkten, die er im Handelsverlauf komfortabel halten konnte. Händler verwiesen vor allem auf die guten Vorgaben aus China. Dort senkte die Regierung die Stempelsteuer für den Aktienhandel erstmals seit 15 Jahren, was für gute Stimmung sorgte und den Handelsplätzen in China, Japan und auch Südkorea deutliche Gewinne bescherte.

28.08.2023 18:15