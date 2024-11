Weiter gab bzw. gibt die «Personalpolitik» des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu reden. Vor allem die jüngste Ernennung von Robert Kennedy Jr. zum neuen US-Gesundheitsminister erschreckte die Märkte, wobei erwartungsgemäss vor allem Gesundheitswerte litten. Diverse am Freitagnachmittag veröffentlichte US-Makrodaten änderten nichts am fundamentalen Bild, übten aber in der Tendenz ebenfalls Druck auf die Aktienmärkte aus. Die erneute tiefere Eröffnung der US-Aktienmärkte (vor allem Nasdaq) tat dann ihr Übriges zum insgesamt schwachen Tag.